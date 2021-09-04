В результате стрельбы на северо-востоке Италии восемь человек получили ранения

Как минимум восемь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Триест на северо-востоке Италии.

Предполагается, что инцидент мог произойти из-за ссоры, но точная причина на данный момент стражами порядка установлена не была. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже назвала произошедшее терактом. Стражи порядка оцепили место стрельбы.

Местные СМИ сообщают, что правоохранители задержали двоих подозреваемых. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.