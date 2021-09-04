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Глава ФЗНЦ Шугалей заявил, что чувствовал поддержку семьи на расстоянии во время плена

Глава ФЗНЦ Шугалей заявил, что чувствовал поддержку семьи на расстоянии во время плена

Социолог Максим Шугалей рассказал о том, как его поддерживала семья, когда он вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном находился в ливийском плену.

В эксклюзивном интервью изданию «ПолитЭксперт» в связи с выходом третьей части фильма «Шугалей» глава ФЗНЦ сообщил, что сыновья знали о его пленении в Ливии. По словам социолога, он чувствовал на расстоянии ту огромную поддержку, которую оказывали ему супруга и дети.

«Самый сильный человек, которого я знаю, к тому же ее поддерживали дети. Она переживала за мое здоровье, особенно когда ей показали мои фотографии 2019 года, волновалась из-за того, что не может передать мне необходимые лекарства», — рассказал он.

Шугалей отметил, что его дети также осознавали всю серьезность ситуации, в которой оказался их отец. Глава ФЗНЦ подчеркнул, что старший ребенок уже взрослый и активно интересуется происходящими в мире событиями, а также занимает активную общественную позицию.

«Он тоже за правду. Максим (Максим Шугалей-младший. — Прим. ред.) — один из организаторов движения «Город перемен». Он считает, что федеральным властям не всегда предоставляют полную информацию о том, что происходит в регионах», — объяснил ученый.

Шугалей заявил, что образование, интересы и высокая вовлеченность его сына во все происходящее вызывают у него гордость.