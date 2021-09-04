Примаков назвал четкой реакцию России на русофобию в бывших республиках СССР

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков высказался о нападках на русскоязычное население на территории бывших республик СССР.

По его словам, российское правительство опасается, что подобные случаи будут повторяться. Однако Москва не намерена пускать эту ситуацию на самотек.

«Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем спикер отметил, что сейчас ситуация не ухудшилась кардинальным образом. В 90-е годы обстановка была куда более удручающей. Тогда русскоговорящее население массово мигрировало из пограничных республик, бросая свое имущество.

Примаков также похвалил действия правительств стран, в которых возникают подобные эпизоды. В качестве примера он привел Казахстан, где было возбуждено уголовное дело в отношении местного блогера.