Россиянам объяснили причины эмоциональных качелей после коронавируса

Подавленное состояние и эмоциональные качели являются последствиями перенесенного коронавируса. Причины этого объяснила заведующая кафедрой неврологии ПГМУ Юлия Каракулова.

Специалист провела исследование. Участие приняли пациенты перенесшие коронавирусную инфекцию, у которых фиксировались депрессивное состояние, бессонница, панические атаки, эмоциональные качели и тревожность. Такие последствия наблюдаются у пациентов, которые переболели инфекцией в легкой форме.

Проявление слабости является защитной реакцией. По мнению невролога, такие симптомы демонстрируют, как организм реагирует на инфекцию.

«Это все лимбический комплекс, который обеспечивает нам жизненную силу. И когда комплекс вырубается, то главным симптомом становится бессилие», — рассказала Караулова.

В такие моменты человек постоянно чувствует усталость, а из-за дезадаптации хуже переносит нагрузки, объяснила специалист. Особенно осторожным следует быть людям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем. COVID-19 может спровоцировать рецидивы.

Россиян ранее призвали проверять источники информации о коронавирусе. Об этом заявили в Минздраве РФ, передает телеканал «360».