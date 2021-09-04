«Нам нужен мощный флот»: во Владивостоке открыли памятник морякам, погибшим в Русско-японской войне

Памятный знак в честь моряков, погибших в Цусимском морском сражении в 1905 году, открыли во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

День памяти русских моряков, так и не вернувшихся с финального сражения Русско-японской войны 116 лет назад, традиционно отмечается 27 мая. Со стороны Российской империи погибло 4830 воинов из 14 тысяч человек личного состава эскадр, со стороны Японии — 117 моряков.

Среди прочих возложили венки к памятнику председатель гордумы Андрей Брик, врио заместителя командующего Тихоокеанского флота по военно-политической работе ВМФ РФ Сергей Кореневич, директор ВЭФ Игорь Павлов и глава Владивостока Константин Шестаков.

«Уверен, что памятный знак долгие годы будет напоминать пусть и о печальных, но значимых страницах нашей истории. Мы все должны сделать так, чтобы наша история для детей была понятной, наглядной и, безусловно, чтимой», — заявил мэр города.

facebook.com/ru.forumvostok / Фонд Росконгресс

Необходимо помнить прошлое страны, чтобы трагические события не повторились, отметил глава организации «Опора России» Александр Калинин. Цусимское сражение — напоминание о том, что России «необходим мощный флот», чтобы избежать вооруженных конфликтов с соседними странами, подчеркнул Калинин.

Ранее на полях ВЭФ Владимир Путин заявил, что Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, однако отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны — «нонсенс». Подробности читайте в нашей статье.