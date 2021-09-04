Просто дерзайте: министр Чекунков обратился к российской молодежи на ВЭФ

Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что молодежная политика России не нуждается в изменениях. Об этом он заявил на полях ВЭФ-2021 во Владивостоке.

Он признался, что ему не нравится выражение «молодежная политика». Под этим понятием подразумевают, прежде всего, что-то про счастье, карьеру, развитие и любовь, считает Чекунков. Поэтому никаких изменений не требуется, уверен он.

«Сколько бы я ни общался с нашей молодежью, я поражаюсь, как рано ребята приходят к таким зрелым выводам, как они развиваются, как они принимают такие мудрые решения. Поэтому хочется ребятам сказать: "Просто дерзайте". Не надо ничего менять в политике», — подчеркнул Чекунков.

В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ) — одна из крупнейших международных конференций на территории РФ. Накануне на ВЭФ выступил президент Владимир Путин. Особое внимание в своей речи глава государства уделил развитию Дальнего Востока. Президент анонсировал появление особой экономической зоны на Курилах, а также увеличение бюджетных расходов на здравоохранение и модернизацию социальной инфраструктуры.