Google заявил о попытках талибов получить электронные письма Правительства Афганистана

Специалисты американской компании Google на время заблокировали учетные записи электронной почты Правительства Афганистана.

Такую информацию сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Там пояснили, что решение о блокировке приняли из-за попыток движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) получить доступ к электронным письмам и цифровым документам.

В Reuters подчеркнули, что Google заблокировал около 20 аккаунтов правительственных органов Афганистана и учетные записи министерств высшего образования, финансов и промышленности. В них содержится информация о сотрудниках администрации, министрах и иностранных партнерах.

Ранее Reuters сообщал, что новое Правительство Афганистана возглавит глава политического офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар. В состав нового кабмина могут войти представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай и сын первого лидера талибов муллы Омара мулла Якуб, передает телеканал «360».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации