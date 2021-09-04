Минобороны России сообщило о предстоящих учениях с боевыми стрельбами в Крыму

Военные учения с боевыми стрельбами пройдут на территории Крыма 7 сентября. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в маневрах примут участие подразделения морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Будут задействованы более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники. Кроме того, в тренировке также задействуют корабли и суда обеспечения ЧФ.

Представители Минобороны заявили, что в ходе двусторонних тактических учений морпехи при поддержке корабельной группы флота проведут высадку на побережье условного противника, используя бронетранспортеры БТР-82А. Также в маневрах будут задействованы подразделения береговой обороны. Сообщается, что на заключительном этапе мероприятия военные выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, а также гранатометов и вооружения бронемашин по мишеням, имитирующим вражескую технику и солдат.