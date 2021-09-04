Сборная России прибыла на Кипр для второго отборочного матча ЧМ-2022

Сборная России под руководством Валерия Карпина прилетела на Кипр, где 4 сентября состоится матч пятого тура отборочного турнира катарского ЧМ-2022.

Российские футболисты встретятся с командой Кипра на стадионе ГСП в Никосии, начало матча — в 19:00 по московскому времени, сообщается на официальном сайте национальной команды.

На встречу отправились 24 футболиста. Защитник и полузащитник сборной Марио Фернандес и Алексей Ионов остались на тренировочной базе в Новогорске в связи с травмами, полученными в матче с Хорватией. Как отмечал наставник сборной России Карпин, Фернандес и Ионов — самые чувствительные из потерь, сообщает RT.

В прошедшую среду, 1 сентября, российские футболисты провели первый матч под руководством нового главного тренера национальной сборной Валерия Карпина и сыграли вничью с вице-чемпионами мира — сборной Хорватии (0:0).