Цветов опять не захотел делать совместный снимок с россиянами на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Игорь Цветов в очередной раз отказался фотографироваться с российскими спортсменами на Паралимпиаде, которая в настоящий момент проходит в Токио.

Паралимпиец занял второе место на международных соревнованиях. Он состязался с участниками из других стран в забеге на дистанции 200 метров среди спортсменов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Победу одержал россиянин Дмитрий Сафронов, показавший результат 23,00 секунды. Таким образом, ему удалось установить новый мировой рекорд. Игорь Цветов завоевал серебро, пробежав за 23,25 секунды. Российский паралимпиец Артем Калашян преодолел дистанцию за 23,75 секунды и получил бронзовую награду.

После церемонии награждения украинский спортсмен должен был сфотографироваться с остальными призерами на пьедестале, однако он отказался это делать. Аналогичная ситуация произошла 30 августа.