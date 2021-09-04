Политика Байдена по «Северному потоку — 2» вызвала недовольство в Конгрессе США

Часть конгрессменов выступила против курса администрации президента США Джо Байдена в отношении проекта «Северный поток — 2».

Политика главы государства по трубопроводу вызвала недовольство в органе. Законодатели внесли в Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов резолюцию, осуждающую отмену санкций против оператора «СП-2» и другие шаги администрации президента.

Документ в соцсетях опубликовал представитель республиканцев и конгрессмен Боб Латта. Авторы резолюции потребовали осудить Байдена. Законодатели раскритиковали мораторий президента на аренду федеральных земель для разработки нефтяных скважин. Глава государства также призывал нарастить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+, что не понравилось конгрессменам.

Ранее политолог Леонид Крутаков указал на зависимость Байдена от американского правительства, передает телеканал «360». Президент стал орудием органа, особенно в ситуации с Афганистаном, подчеркнул эксперт.