На Украине посчитали, что Россия намерена «превратить» ГТС в металлолом

Российская Федерация собирается превратить газотранспортную систему (ГТС) Украины в металлолом, заявил бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

По его словам, украинскому руководству необходимо настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора по транзиту российского газа. Яценюк подчеркнул, что третьей стороной должна выступить Европа.

«Они (Россия. — Прим. ред.) уже половину этого сделали», — пожаловался политик.

Бывший премьер-министр добавил, что когда будет три стороны, то европейцы будут не декларациями доказывать свою помощь украинскому народу.

«Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая катастрофа произойдет на Украине в течение двух-трех месяцев. Властям страны скоро придется покупать газ по рыночной стоимости, однако в бюджете это не заложено, сообщает телеканал «360».