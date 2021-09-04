Талибы запретили боевикам отмечать захват провинции Панджшер стрельбой в воздух

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) заявило, что будет изымать оружие у боевиков, которые стреляют в воздух в городах.

Ранее очевидцы отмечали, что талибы празднуют захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Руководство боевиков призвало своих сторонников прекратить стрельбу и не нарушать спокойствие в Кабуле.

«Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в августе талибы воспользовались ситуацией с выводом войск США из региона и постепенно захватили власть в Афганистане. Местные военнослужащие не оказывали сопротивление при входе талибов в Кабул.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации