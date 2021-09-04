Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в случае войны с Россией

Украина потерпит поражение через 6-12 часов после начала гипотетического вооруженного конфликта с Россией, считают пользователи Сети.

Украинская армия потерпит поражение через шесть часов в случае начала вооруженного конфликта с Россией. К такому выводу пришли читатели болгарской газеты «Факти» после заявления, сделанного пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. По его словам, планы по оказанию Соединенными Штатами военной помощи Киеву могут стать причиной непредсказуемых действий со стороны Украины.

В комментариях пользователи отметили, что США не ввезут на Украину ядерное оружие. Читатели объясняют это тем, что в этом случае оно окажется и в других странах, например в Гватемале. В целом боевая готовность украинских вооруженных сил оценивается комментаторами как достаточно низкая.

«Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», — отметил один из пользователей.

О военной поддержке ранее заявил президент США Джо Байден. По его словам, страна «твердо поддерживает территориальную целостность Украины». Сумма средств, выделяемых на поддержку Киева, составляет 60 миллионов долларов.