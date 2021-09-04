«Тушить надо по-новому»: глава Якутии Николаев о пожарах, новой АЭС и золотодобыче

Республика Якутия (Саха) — регион инновационный. Во-первых, там строится первая в России малая атомная электростанция. Во-вторых, республиканский глава Айсен Николаев предлагает бороться с лесными пожарами новыми технологиями. Политик признал — в тяжелой борьбе со стихией мы отстали от общемирового прогресса лет на десять, а то и двадцать. И рассказал, как исправить ситуацию.

Обо всем этом, а также о золотодобыче в регионе, корреспондент «ПС» побеседовал с Николаевым на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ради якутского золота

— Будет ли проект АЭС в поселке Усть-Куйга рентабельным?

— По этой атомной станции есть конкретный проект по потребителю. Это та компания, которая выиграет аукцион Роснедр по золоторудному месторождению Кючус — одному из крупнейших месторождений в мире. Конкурс уже объявлен. В условиях указано, что победитель должен будет потреблять электроэнергию этой атомной станции.

— Учитывая отсутствие железной дороги, каким образом будут доставлять стройматериалы для масштабного строительства?

— Стройматериалы будут доставлять по реке и морю. Также предполагается построить поселок — вахтовый, конечно. Жилые там есть. По меркам якутской Арктики это вполне себе обжитая территория. Там несколько поселков по тысяче человек.

Prt Scr Google Maps / Ягудаев Владимир

Война за тайгу

— По поводу недавних лесных пожаров, борьбу с которыми вы называли «битвой за тайгу». Возможно ли предотвратить столь масштабные пожары в будущем?

— Мы природные явления отменить не сможем. Наша задача — научиться быстро и эффективно тушить пожары. Для этого должны использоваться новые технологии, необходимо увеличить численность штата – людей, задействованных в борьбе с огнем, должно быть на порядок больше.

— На сегодняшний день эти проблемы решены?

— Далеко не решены. И решаться будут долго. Понятно, что желаний у нас много, но много и технологических вопросов, в том числе по технологии тушения пожаров. В этом году мы поняли, что действуем все равно на уровне десятилетней, двадцатилетней давности.

14.mchs.gov.ru / Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

– Пожары — колоссальный вызов. В истории Якутии раньше не было такого засушливого лета. Привычно, когда в день возникает по одному, по три пожара. Но когда в день — по сотне пожаров, на миллионах квадратных метров… У нас была война за тайгу. Главное, что мы продержались до дождей. И Ростехнадзор и Росавиация доказали, что если надо, то сертификация взлетно-посадочной полосы пройдет за три дня вместо нескольких месяцев. И самолеты МЧС смогли взлетать. 46 деревень подвергались опасности, огонь стоял вблизи. Победа над пожарами — это результат управленческих решений.