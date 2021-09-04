Китайская сборная досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады-2020 в Токио

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В медальной копилке страны оказалось 187 наград.

Китайские спортсмены добавили на паралимпийский счет страны 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей. Вторую строчку в медальном зачете удерживает Великобритания — в ее копилке оказалось 40 золотых, 36 серебряных и 41 бронзовая медали. С таким счетом сборная этой страны утратила возможность отвоевать у Китая первое место.

Тройку лидеров замыкает американская команда, в активе которой 35 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых медалей. Сборная России закрепилась на четвертом месте в общем медальном зачете с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми медалями.