Российские паралимпийцы завоевали бронзу в соревнованиях по бочча на Играх в Токио

Сборная России по бочча завоевала бронзовые медали летних Паралимпийских игр в Токио. В команде участвовали паралимпийцы Дарья Адонина, Сергей Сафин и Иван Фролов.

В матче за третье место россияне выиграли у португальских паралимпийцев со счетом 5:1. В финальном матче за первое место встретятся Словакия и Гонконг.

В этой категории выступают спортсмены с тяжелой формой нарушений двигательных функций всех конечностей. Бочча представляет собой игру, близкую к боулингу и петанку, в которой важнее всего точность.

За день до закрытия Паралимпиады-2020 у российской команды на счету 35 золотых медалей, 30 серебряных и 47 бронзовых. По предварительному зачету команда занимает четвертое место, уступив Китаю, Великобритании и США. Церемония закрытия летних Паралимпийских игр будет проходить в Токио 5 сентября.