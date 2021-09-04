Аналитик Осин предсказал укрепление рубля к осени

Рубль может укрепиться в четвертом квартале этого года. О причинах, которые положительно повлияют на российскую валюту, рассказал эксперт Александр Осин.

Аналитик управления торговых операций на фондовом рынке России «Фридом Финанс» указал, что рост спроса на «риск», который возможен после законодательного повышения «потолка» заимствований в США, благоприятно скажется на рубль. Распределение специальных прав заимствований МВФ на эквивалентную 650 млрд сумму увеличило ликвидность не только российского, но и ряда других развивающихся рынков.

«С другой стороны, «смягчение» риторики МВФ в отношении перспектив сворачивания количественного ослабления вызвал, возможно, продажи доллара на мировом рынке», — добавил Осин в интервью агентству «Прайм».

По его словам, ужесточение кредитной политики ЦБ опосредованно ведет к ослаблению курса рубля. Евро и доллар поддерживают смягчение требований по продаже валютной выручки, указал специалист. Это может привести к ослаблению рубля в сентябре.

Впрочем, аналитик предсказал укрепление рубля к концу осени. По его словам, доллар может стоить от 69 до 74 рублей.

Экономист Игорь Николаев ранее допустил теоретическую возможность запрета на использование американской валюты в России. Россияне, по его словам, начали приобретать доллар из-за неопределенности в экономике, пишет «Царьград».