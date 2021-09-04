Россияне стали чаще уезжать в родные маленькие города

Крупные города стали терять свою привлекательность для россиян во время пандемии.

Раньше все стремились уехать в Санкт-Петербург и Москву, заявил урбанист Аркадий Гершман. Сейчас же реалии поменялись и все больше жителей страны стремятся уехать в родные небольшие города, передает телеканал «360».

«Там можно жить, теряя куда меньше здоровья, времени и денег, получая ту же самую московскую зарплату», — пояснил специалист.

Две российские столицы представляют собой агрессивную среду: дело в экологии, расстояниях и высоких ценах. Работать на удаленке, получая такие же деньги, но при этом проживая в городе поменьше гораздо выгоднее, потому что не тратятся деньги и время на дорогу. Эта тенденция набирала обороты уже давно, но пандемия ускорила этот процесс. Например, из Москвы во время пандемии многие начали уезжать в Подмосковье, отметил специалист.