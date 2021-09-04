Премьера Японии доставили в больницу для обследования

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга был доставлен в одну из больниц Токио для прохождения медицинского обследования. Об этом информировало агентство Kyodo.

Отмечается, что премьера доставили в медучреждение для запланированной проверки, и уже во второй половине дня он сможет покинуть больницу. В апреле Суга уже проходил полную диспансеризацию, а на осмотре 21 августа врачи не нашли никаких проблем со здоровьем.

Глава японского правительства сообщал ранее, что у него нет проблем со здоровьем, но за последнее время на него навалилось множество задач. Он принимал участие в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, а также организацией Олимпийских игр в Токио. Кроме того в Японии прошли проливные дожди и оползни, с последствиями которых также разбирался Суга.