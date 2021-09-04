Систему электронного голосования проверят на уязвимость 4-5 сентября

«Ростелеком» запустит тест на проверку уязвимости системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он пройдет 4-5 сентября.

Об этом сообщил заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов в эфире телеканала РБК. Публичный тест будет доступен хакерам и всем желающим, кто хочет найти уязвимость в системе. Он начнется 4 сентября в 10:00 по московскому времени и закончится в 22:00 в воскресение, 5 сентября.

Со всех, кто пожелает проверить систему на устойчивость ко взломам, будет снята ответственность. А для тех, кто найдет уязвимость в ДЭГ назначен призовой фонд, который составит 2 миллиона рублей, рассказал Артамонов.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября, передает телеканал «360».