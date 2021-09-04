Украина сообщила об участии Вашингтона в урегулировании вопросов по Донбассу

Вашингтон примет участие в урегулировании ситуации в Донбассе, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вашингтон сообщил о готовности принять участие в урегулировании обстановки в Донбассе и в «возвращении» Крыма Киеву. Пока не известны детали предложений. Стефанишина сделала соответствующее заявление во время программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам вице-премьера Украины, Киев надеется, что в течение ближайших месяцев произойдет ряд визитов. Беседу будут вести министры иностранных дел и советники в сфере безопасности.

США понимают собственную роль по Крыму и Донбассу. Стефанишина сказала, что с этого момента эти вопросы будут обсуждать не только в «нормандском формате».