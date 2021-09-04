Россиян предупредили о штрафе за хранение хлама в подъезде жилого дома

Россиян могут оштрафовать за оставленный в коридоре дома велосипед, консервные банки в подъезд или металлическую дверь в тамбуре.

Новые противопожарные правила действуют уже полгода, но это не мешает россиянами нарушать их. Они все так же захламляют подъезды домов. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин телеканалу «360».

В зависимости от правонарушения штраф может составить от 300 до 2 тысяч рублей. Однако они накладываются обычно на управляющие компании, а не жильцов.

«Если эта практика не будет изменена, то серьезных изменений в образе жизни наших жителей мы не увидим! Скорее всего, все будет так же захламляться и этим, по большому счету, никто не будет заниматься», — сказал Крохин.

Однако управляющие компании стараются решить этот вопрос и проводят профилактику перед зимой. Это помогает им хоть немного снизить уровень захламления. Несомненно, пожаловаться на соседа, который оставляет вещи в подъезде можно, но устранить или демонтировать незаконные объекты могут только жилищная инспекция или органы пожарного надзора.