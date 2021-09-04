Пенсионеры будут получать выплаты по новым правилам с 2022 года

Неработающие пенсионеры будут получать пересчет автоматически с 2022 года, соцвыплаты также автоматически будут начисляться безработным россиянам.

Гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста также доплаты и пенсии будут поступать в автоматическом режиме. Такой способ зачисления будет работать и для соцдоплаты к страховой пенсии при трудовом стаже от 30 лет.

Проживающее более 30 лет в деревнях пенсионеры будут получать надбавки в размере 25% к фиксированной пенсии с 2022 года. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова агентству «Прайм».

Эксперт считает, что со следующего года вероятно будут изменено пенсионное законодательство. Для проживающих в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях могут увеличить размер страховой пенсии. Отмечается, что сведения о состоянии пенсионного счета, полученных баллов и предполагаемом размере пенсии с 2022 года можно будет узнать на сайте «Госуслуги».