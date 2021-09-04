Эмигрантка Цветкова назвала три продукта, по которым скучала в США

Эмигрантка Надя Цветкова сообщила, что больше всего в провинции США она скучала по черному хлебу и сгущенке.

Россиянка при этом неожиданно для себя в американской глубинке затосковала по салу, которое обычно не употребляет. Соответствующую информацию передает «Царьград».

«В маленьком американском захолустье очень не хватало сгущёнки и обычного чёрного хлеба, почему-то навязчиво хотелось сала, хотя обычно его не ем», — прокомментировала она.

При этом американцы не употребляют сгущенку в чистом виде и едят этот продукт лишь в выпечке. Однако эмигрантке удалось отыскать баночку с надписью condensed milk в одном гастрономе. В результате она начала употреблять содержимое тары посреди улицы. Окружающих жителей США такое поведение шокировало.