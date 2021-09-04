Пушков назвал ключевые этапы падения гегемонии США

Упадок США как гегемона не ограничивается одной утратой влияния в Афганистане, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор в своем Telegram-канале написал, что Россия заблаговременно стала отходить от государственных облигаций. Это было очень вовремя, поскольку сейчас о необходимости таких шагов говорят на мировом уровне.

«Сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются, о чем напомнил кризис 2008-2009 годов», — заявил он.

Данный экономический кризис стал после политического поражения в США вторым ударом по американской гегемонии, подчеркнул Пушков. Он отметил, что это не последний провал Вашингтона.

Пушков ранее заявлял, что США сейчас не до Украины. Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон не виден на фоне шумихи после вывода войск из Афганистана.