«Нафтогаз»: «Северный поток— 2» не сможет работать в коммерческом режиме

Газопроводу «Северный поток — 2» Европа не разрешит работать в коммерческом режиме. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Украинский чиновник заявил, что несмотря на техническую реализацию проекта в ближайшее время, проект не сможет начать полноценную работу. Витренко заявил, что газ запустят только для тестирования.

«В коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Витренко отметил, что проект должен быть еще подтвержден Еврокомиссией. Для запуска необходимо, чтобы оператор «СП-2» полностью доказал соответствие европейскому праву. Украинский чиновник уверен, что этого не случится.

Глава «Нафтогаза» также анонсировал ряд встреч на уровне европейских компаний. На них будет решаться вопрос о бронировании мощностей украинской ГТС, сообщает «Царьград».