«Это марафон»: Чекунков выявил особенности работы на госслужбе

Работа на государственной службе — это марафон, поделенный на тысячу спринтов, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Хороший управленец должен быть готовым к каждому из этих спринтов, подчеркнул министр в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме.

«Мы хотим найти людей, у который есть в жизни какая-то миссия, а не тех, кто любит участвовать в конкурсах», — заявил Чекунков.

Помимо этого в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы» министр рассказал, какие этапы предстоит пройти участникам. Серьезный и жесткий отбор представляет собой три этапа, два из них — работа в муниципалитете, а после — в региональном правительстве.