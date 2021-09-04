Сиднев поспорил с концепцией министра Чекункова по развитию кадров на Дальнем Востоке

Президент Союза развития наукоградов России Виктор Сиднев не согласился с министром по делам Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым по вопросу развития кадров в регионе.

Ранее Чекунков заявил, что нужно готовить людей преодолевать себя. Министр по делам Дальнего Востока и Арктики выразил мнение, что умение достигать результатов является главным критерием отбора чиновников и управленцев. А наличие образования играет уже второстепенную роль.

«Я не согласен с министром Чекунковым, что не надо давать умных. Надо отбирать самых умных и из них делать команду», — сказал Сиднев.

Он назвал ценностный подход при отборе единственным способом. Сиднев добавил, что команда сможет добиться успехов, если у самых умных будут схожие интересы. Виктор Сиднев на Восточном экономическом форуме заявил, что регион для него — не пустой звук и рассказал, что в студенчестве принимал участие в строительстве аэропорта Елизово. Также он «приложил руку» к возведению завода «Звезда».