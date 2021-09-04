Чекунков перечислил необходимые для управленцев Дальнего Востока качества

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал необходимое для будущих управленцев качество.

В чиновников и управленцев для Дальнего Востока нужно выбирать тех кандидатов, которые будут способны достигать поставленного результата, сказал Чекунков в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Выбирать нужно не тех, кто хорошо учился, а тех, кто может достигать результата», — отметил министр.

Также он рассказал об этапах подготовки управленцев для Дальнего Востока на программе «Муравьев-Амурский-2030». По его словам, участники будут проходить жесткий отбор и участвовать в трех «забегах», которые будут продолжаться пол года. Дистанционный набор пройдет до 10 ноября 2021 года.