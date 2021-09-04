Мэр Якутска на ВЭФ назвал сроки превращения столицы республики в лучший город в мире

К 400-летию Якутска нужно сделать город лучшим в мире в на Земле в условиях вечной мерзлоты, заявил мэр Евгений Григорьев.

Именно так звучит новая миссия, сформированная на днях. Григорьев, по его словам, «снова стал счастлив» после ее утверждения. Об этом он рассказал в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме, отметив судьбоносные стечения обстоятельств на своем профессиональном пути.

«То, что я являюсь мэром — череда случайностей, но в нужный момент у меня оказывались нужные компетенции и нужный бэкграунд», — поделился мэр.

Юбилей города наступит в 2032 году. К этому сроку планируется превратить Якутск в лучший в своем роде населенный пункт, находящийся в таких уникальных условиях, заявил мэр в ходе программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы».