Айсен Николаев назвал особенность Якутии среди регионов Дальнего Востока

Якутия — единственный регион Дальнего Востока, где растет население, рассказал Айсен Николаев, глава региона.

Это результат работы команды полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Ему удалось собрать людей, которые действительно решают проблемы Дальнего Востока, отметил глава в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме.

«За два года прирост более чем за 15 последних лет. Люди перестали уезжать», — сказал Николаев.

Также в ходе программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы» глава региона признался, что борьба с лесными пожарами стала настоящей войной, выиграть ее удалось при помощи грамотных управленческих решений.