Управление Якутском — это управление самым сложным городом в мире, заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Глава региона выступил в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Николаев отметил, что если человек намерен себя попробовать в чем-то, то ему нужно приехать в республику и поработать там.

«Почему все мэры Якутска такие успешные? Потому что управление Якутском — управление самым сложным городом в мире», — подчеркнул он.

Так, Якутск — это единственный город, который построен на вечной мерзлоте. По словам Николаева, он самый сложный в плане городского хозяйства.

Власти на Дальнем Востоке запускают программу «Муравьев-Амурский 2030». В ее рамках будет вестись подготовка кадров для государственной службы.