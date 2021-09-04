Глава Якутии Николаев назвал пожары колоссальным вызовом

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что пожары являются колоссальным вызовом. Он сделал соответствующее заявление во время Восточного экономического форума.

Николаев сообщил, что за историю Якутии еще не было настолько засушливого лета. По его словам, когда в течение дня происходит сто пожаров на площади, которая составляет миллион квадратных метров, начинаешь воевать с этим. Он добавил, что у них была такая война за тайгу.

«Главное, что мы продержались», — добавил он.

По словам главы Якутии, Ростехнадзор и Росавиация продемонстрировали, что в случае необходимости можно сертифицировать взлетно-посадочные полосы за три дня. Николаев подчеркнул, что благодаря этому у самолетов МЧС появилась возможность взлететь. Он также заявил, что победа над пожарами является результатом управленческих решений.