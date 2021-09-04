Программа подготовки управленческих кадров для Дальневосточного федерального округа стартует в январе 2022 года.

Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Чекункова, отбор управленческих кадров будет жестким. Те, кто пройдут его, поучаствуют в «трех забегах на трех уровнях», каждый из которых будет длиться полгода. Первый этап пройдет в муниципалитете, затем в региональном правительстве и далее на федеральном уровне, пояснил министр.

«Я лично буду брать этих ребят [из программы Муравьев-Амурский-2030] себе в помощники», — отметил Чекунков в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы».

Также он подчеркнул, что начинающие управленцы не будут принимать решений, однако смогут получить необходимый опыт. Дистанционный отбор пройдет до 20 ноября 2021 года.