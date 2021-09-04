Губернатор Камчатского края Солодов назвал главный вызов госуправления

Главный вызов — найти людей, которые хотят развиваться в госуправлении, заявил Владимир Солодов, губернатор Камчатского края в рамках Восточного экономического форума.

Для этой работы необходимо иметь разнообразный опыт в различных городах и в разных местах, поделился Солодов. Сам губернатор является уроженцем столицы, но последние семь лет работает на Дальнем Востоке.

«Эти люди должны быть мотивированы изменить мир. Без этой мотивации, без этого драйва развиваться и решать проблемы невозможно», — отметил он.

Солодов вспомнил, с чего начал работу в регионе. В 2014 году он захотел построить на востоке лучшую школу госуправления. По его словам, так он и «попал в команду развития Дальнего Востока». Об этом он рассказал в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы».