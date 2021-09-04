Чекунков рассказал о подготовке кадров на Дальнем Востоке

Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ВЭФ рассказал о программе управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030».

Он рассказал, что когда начал работать на Дальнем Востоке, то был поражен масштабами. Первым городом региона для него стал Нерюнгри. По словам министра, ранее судьба его возвращала туда в качестве инвестора.

Правительство хочет подготовить лучшую программу по работе с кадрами, заявил Чекунков. Он отметил, что свежие кадры должны преодолевать себя и приносить стране пользу.

«Выбирать нужно не тех, кто хорошо учился, а тех, кто может достигать результата», — заявил он.

Ранее на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин опроверг страхи некоторых о том, что развитие Северного морского пути в Арктике может кого-то ограничивать. Об этом информировал телеканал «Царьград».