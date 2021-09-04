Украинский политолог Чаплыга назвал фатальную ошибку Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно согласился в США продлить соглашение о нераспространении ядерного оружия, считает украинский политолог Михаил Чаплыга.

Зеленский во время визита в Вашингтон и американский лидер Джо Байден договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

«У нас был единственный козырной туз – это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — отметил эксперт.

Этот шаг — самая страшная вещь для страны и для президента, поскольку благодаря ему страна лишилась своего единственного дипломатического оружия, констатировал политолог. Возможно, политик что-то «сдал» в обмен на продление данного договора, предположил Чаплыга. Недавно психолог Михаил Хасьминский прокомментировал видеозапись со встречи политиков и странное поведение Зеленского: по его мнению, президент мог быть не совсем трезв, передает «Царьград».