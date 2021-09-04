Два человека получили травмы из-за сильного штормового ветра в Екатеринбурге

Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Из-за сильного ветра порывами до 21 м/с упали 19 деревьев. Кровли пяти зданий были повреждены на общей площади около 470 квадратных метров. Два человека получили травмы, они были доставлены в больницы Екатеринбурга.

Из-за урагана было нарушено электроснабжение в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов, также в муниципальном образовании Нижние Серги, отмечается в пресс-службе.

Аварийные бригады уже ведут работы по восстановлению энергоснабжения. В МЧС уточнили, что повреждения были вызваны падением веток деревьев на линии передач. Наблюдается пожароопасная обстановка. Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало об усилении порывов ветра в регионе до 25 м/с и более.