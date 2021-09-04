Захарова пошутила над попытками Киева сняться с крючка Минских соглашений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о «снятии с крючка Минских соглашений».

Захарова с иронией отметила, что Украина удачно снялась с крючка, сравнив страну с рыбой, которая лежит на сковородке и мысленно передает привет другим рыбкам. Об этом представитель МИД написала в Telegram.

Украина и президент страны больше не на крючке, заявлял ранее Арестович. Он также назвал это прорывным достижением и передал привет главе МИД России Сергею Лаврову.

Лавров еще в апреле заявлял, что офис Зеленского «извивается всеми возможными способами» в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя «спускать с крючка». Арестович ответил Лаврову после визита Зеленского в Вашингтон.