Байден распорядился рассекретить информацию о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден решил рассекретить документы о теракте в башнях-близнецах 11 сентября.

Глава государства напомнил, что вступая на пост президента, брал на себя обязанность обнародовать сведения о трагедии двадцатилетней давности. Сейчас, в преддверии годовщины этого события, время исполнить данное обещание, заявил политик в указе.

«В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках», — подчеркнул демократ.

Информацию будут рассекречивать в течение ближайших шести месяцев. Займется этим генеральный прокурор страны Меррик Гарланд. О предвыборном обещании президенту напомнили семьи жертв теракта, в честь чего Байден и подписал соответствующее распоряжение. Одна из важнейших задач американских властей — обеспечить «максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях».