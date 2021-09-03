Старинный католический храм загорелся в Киеве

Здание римско-католического костела Святого Николая горит в центре Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он написал в своем Telegram-канале, что городские спасательные службы, 15 сотрудников ГСЧС Украины и четыре единицы техники ликвидируют пожар в костеле Святого Николая. Возгорание здания на улице Большой Васильковской произошло между первым и вторым этажами.

Уточняется, что огонь быстро распространился на кровлю здания. Пожару в католическом храме присвоен второй ранг.

Сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие или жертвы инцидента. Также неясно, что послужило причиной возгорания.

Украинские СМИ сообщают, что огнем поврежден орган. Местный минкульт выясняет, насколько повреждения существенны.

Ранее стало известно, что церковь загорелась после удара молнии в Воронежской области. По предварительной версии, молния могла попасть в электропроводку.