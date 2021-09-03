Аналитик из США Розофф раскрыл план НАТО по изоляции России

Финляндии и Грузии предстоит сыграть решающую роль в изоляции России от Арктики до Кавказа со стороны НАТО, сообщил американский аналитик Рик Розофф.

Аналитик заявил, что недавно грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе встретился с послом Финляндии Кирсти Наринен. Во время встречи он подчеркнул важность политической и практической поддержки от Хельсинки. Стороны при этом обсуждали обстановку в ряде грузинских районов. Они также долго беседовали о России и методах ведения гибридных войн, передает «ПолитРоссия».

Розофф заявил, что общение Грузии с Финляндией не стоит недооценивать. Хельсинки и Тбилиси сейчас присутствуют в программе по расширению НАТО. По мнению аналитика, именно Финляндия и Грузия, а не Киев, интересуют Альянс, если речь идет о противостоянии с Россией. Специалист отметил, что эти страны скоро могут начать обсуждение полноценной военной провокации против Москвы.