Баранец назвал лицемерными слова Столтенберга об учениях «Запад-2021»

Российское военное руководство в отличие от западных коллег не только предоставляет исчерпывающую информацию о предстоящих военных учениях, но и приглашает наблюдать за ними журналистов и представителей иностранных военных ведомств.

Об этом в интервью информационному порталу Life напомнил обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к РФ и Белоруссии открыто озвучить информацию о предстоящих совместных военных учениях «Запад-2021».

Как отметил Столтенберг, страны Балтии, Польша, Украина и ряд других государств испытывают сомнения по поводу намерений России, и поэтому Москва должна «вести себя прозрачно и предсказуемо», и в частности, назвать численность военнослужащих, которые будут задействованы в предстоящих учениях.

Однако, как отметил Виктор Баранец, представители Североатлантического военного блока сами, преследуя свои идеологические интересы, искажают правду. А данное заявление Столтенберга Баранец назвал лицемерным и провокационным.

«Об этих учениях Минобороны России и Генеральный штаб Вооруженных сил России первое объявление сделали минимум за год. Затем последовали многочисленные заявления военного руководства Белоруссии. Говорил об этом и Александр Лукашенко. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси подробнейшим образом разжевывали Западу и схему учений, и их цель, и масштабы, и места проведений, и количество участников. Разве этого мало?», — подчеркнул обозреватель «КП».

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Также он напомнил, что страны НАТО ни разу не приглашали наблюдателей из России на собственные военные учения, в то время как военное руководство РФ пригласило понаблюдать за предстоящими учениями и представителей западных военных ведомств, и журналистов.

«Вот она — натовская ложь. Впрочем, генсеку НАТО свойственно делать провокационные заявления в антироссийском и даже антибелорусском духе», — Подчеркнул Баранец.

Напомним масштабные совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Как сообщалось ранее, маневры с участием примерно 200 тысяч военнослужащих, 760 единиц боевой техники, а также 80 самолетов и вертолетов пройдут на российских и белорусских военных полигонах. При чем на территории Белоруссии планируется задействовать порядка 13 тысяч военнослужащих, 350 единиц боевой техники и 30 самолетов и вертолетов.