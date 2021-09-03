Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что наблюдает за ситуацией в Ливии и видит активизацию боевиков.

Шугалей отметил, что обстановка в Ливии является не просто напряженной, а накаленной. По словам социолога, все мрачные предсказания ФЗНЦ сбываются. Террористы ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России) крепнут в Триполи, Аз-Завии, Мисурате, по всей Триполитании и на юге Ливии, отметил социолог.

«Террористы активизируются!» — добавил он.

Террористы уже провели нападение на Сабху, им удалось взорвать патруль национальной армии, однако атаки продолжаются, поделился Шугалей. По мнению социолога, недальновидные и злонамеренные решения западных властей станут причинами трагедий, передает ФАН.

«Европа вздрогнет», — прокомментировал президент ФЗНЦ.

По мнению Шугалея, это случится, когда окрепшие боевики начнут атаковать сердце Европы. Социолог отметил, что пострадать могут Париж, Берлин и Лондон. Но в этот раз атаки придут из Ливии, подытожил президент ФЗНЦ.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации