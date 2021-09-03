Пушков: США не в силах изменить того, что Донбасс по факту уже не Украина

Соединенные Штаты Америки никогда не поддерживали Минские соглашения и не требовали от Киева их выполнения. Поэтому странно считать победой тот факт, что о Минских соглашениях не упоминается в итоговом заявлении после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский высказал мнение, что отсутствие упоминания Минских соглашений в заявлении Белого дома по итогам состоявшейся 1 сентября встречи президентов США и Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена, является победой Киева.

Комментируя эти слова, Алексей Пушков задался вопросом, действительно ли Зеленский добился успеха на переговорах с Байденом в вопросе Донбасса.

«А в чем успех? США по факту и по сути никогда не поддерживали Минские соглашения. Их прежний спецпредставитель по Украине Волкер был в основном спецпредставителем по их срыву, — напомнил сенатор. — Поэтому для США их упоминание — это вопрос политической конъюнктуры и риторики».

При этом Пушков отметил, что после женевской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне текущего года американский лидер заявил, что дипломатия по линии Минских соглашений, направленная на урегулирование конфликта в Донбассе, будет продолжена. Но после переговоров с Зеленским Джо Байден уже этого не повторил.

Global Look Press / Pool via CNP

«В чем здесь успех Зеленского? От этого ровным счетом ничего не зависит. Другой юридической основы решения вопроса (мирного урегулирования конфликта в Донбассе) нет и не будет», — считает Пушков.

Тем более, добавил сенатор, что по факту Донбасс уже давно не является Украиной, и США никак не могут этого изменить.

И если победа Зеленского заключается в том, что Киев, отказываясь выполнять Минские соглашения, окончательно лишает себя надежды вернуть Донбасс, то это очень странная победа, заключил Пушков.