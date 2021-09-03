Миротворцы ООН пытались скрытно помочь оружием и боеприпасами боевикам в ЦАР

Жители Центральноафриканской Республики предположили, что миротворцы ООН выгружали контейнеры, в которых могло находиться оружие для боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

Граждане ЦАР сообщили в социальных сетях, что стали свидетелями подозрительной активности сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) на въезде в город Де Карно. Европейские миротворцы выгружали из автомобилей не менее восьми контейнеров на трассе Берберати — Карно. По мнению местных жителей, в ящиках могло храниться вооружение и боеприпасы. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Местные власти уже передали сообщение об инциденте в Банги, попросив расследовать произошедшее с помощью сил национальной безопасности. Напомним, что эта не первая выходка МИНУСКА, пренебрегающая законами ЦАР. Сотрудники таможни ранее задержали около 40 автомобилей с миротворцами ООН, которые нарушили правила въезда в страну. Согласно законам ЦАР, все прибывающие в республику машины должны проследовать в Банги, а после направляться в место назначения. Однако «голубые каски», пользуясь дипломатической неприкосновенностью, регулярно совершают правонарушения.