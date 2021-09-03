Кедми: Запад панически боится появления в России национальной идеологии

Коллективный Запад на собственном опыте уже изучил разрушительную силу ЛГБТ-ценностей и других деструктивных явлений и именно поэтому он целенаправленно навязывает все это России.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

«Гомосексуализм – это явление противоестественное, против природы, но оно терпимо. Преследовать человека за это? Это недостойно современного общества. Упрекать его за это? Нет. Но возносить это в норму, которую надо навязывать – это преступление», — подчеркнул израильский эксперт.

Рассуждая о том, почему гомосексуализм превращен в Европе в норму и навязывается обществу, Кедми указал на то, что те, кто ходит под знаменами ЛГБТ, стремятся к разрушению того общества, в котором сами живут. Эти люди хотят поменять элиты в своих странах и разрушить там привычный образ жизни.

«Это направлено, прежде всего, против них. Когда они это переносят к вам, они хотят сделать то же самое. Эти явления разрушительны для общества. Зная разрушительную силу, это направляют и к вам тоже, чтобы разрушить и ваше общество», — добавил Яков Кедми.

Это делается потому, что на Западе нет идеологии, и когда там видят, что в России появляется идеология – это пугает. Запад боится, что в России возродится та идеология, которая в свое время возвела ее на неведомую для него высоту.

Поэтому Запад и прикладывает все силы к тому, чтобы обезопасить себя от возможности появления в России какой-то национальной идеологии, способной возродить страну.

«Но дело в том, что в этом соревновании наперегонки, их система, то, что они породили, разрушит их быстрее, чем они вас. Если только здесь не будут им помогать», — заключил Яков Кедми.

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Напомним, весной 2021 года Венгрия пошла наперекор Евросоюзу и под угрозой лишения финансирования от Брюсселя на преодоление последствий пандемии коронавируса не отреклась от своей приверженности традиционным ценностям, отказавшись продвигать в стране ценности ЛГБТ-сообщества.

После чего в стране начали раздаваться голоса в пользу выхода Венгрии из Евросоюза. Политики, выступающие за этот шаг, подчеркивают, что пути Венгрии и коллективного Запада, «осознанно порвавшего с христианской моралью», разошлись окончательно.