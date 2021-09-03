Иностранцам разрешили оформлять многократные визы в Россию

Иностранные туристы, которые планируют посетить Россию, смогут оформить многократную визу сроком шесть месяцев. Для этого потребуется выполнить ряд условий.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 6 месяцев», — сообщается в постановлении.

Чтобы получить визу на шесть месяцев, иностранному туристу необходимо иметь подтверждение туроператора, который значится в едином федеральном реестре. Однако также можно предоставить информацию о забронированном гостиничном номере.

Ранее ввод мультивиз для иностранцев предложил Ростуризм. Мера позволит поддерживать въездной туризм в условиях пандемии коронавирусной инфекции.