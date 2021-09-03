«Депутаты Карибского моря»: что скрывают кандидаты в Госдуму Черненко и Чиркова

Депутаты Ирина Чиркова и Олег Черненко на протяжении восьми лет скрывали два особняка в Доминикане, рожденного там сына, а также вид на жительство в карибской республике.

Данные факты их биографии вскрылись в ходе специального расследования ФАН. К таким выводам пришли журналисты, которые провели тщательное расследование перед сентябрьскими выборами в Государственную думу. Если данные материалы станут достоянием общественности, то пара кандидатов в парламент нового созыва может быть отстранена от участия в предстоящей гонке, а также лишиться действующих депутатских мандатов.

Ирина Чиркова стала депутатом еще в октябре 2020 года, сменив на этом поприще Ольгу Епифанову, которая перешла в Совет Федерации. Затем парламентарий предприняла неудачную попытку стать губернатором Архангельской области, где остался близкий ей депутат Олег Черненко. Оказалось, что народный избранник, занимающий в данный момент должность зампредседателя городской думы, не только соратник Чирковой, но и отец их совместного сына, рожденного в Доминиканской Республике.

Там чета владеет двумя элитными особняками, а также имеет вид на жительство. Эти факты тщательно скрывались семьей парламентариев в течение восьми лет, поскольку явно представляли угрозу их политическому будущему. Компрометирующие документы оказались в распоряжении журналистов ФАН и могут наделать много шума в рамках предвыборной гонки.

Ирина Чиркова собирается вновь баллотироваться в Госдуму в сентябре 2021 года от партии «Справедливая Россия» по Архангельскому одномандатному избирательному округу №73. Ее супруг же будет пытаться попасть в российский парламент, выдвигаясь от 72 округа.